Slim? Kroatië verruilen voor ander vakantieland om quarantaine te ontlopen

Wachten op woningbouw: een onvervulde belofte in het Hengelose Hart van Zuid

29 juli HENGELO - Er is al van alles gebeurd in het stadsdeel Hart van Zuid, achter het station in Hengelo, maar de beloofde woningen bij winkelcentrum Esrein zijn vooralsnog in geen velden of wegen te bekennen. Toch houdt Wethouder Mariska ten Heuw ‘100 procent vertrouwen’ in de betrokken projectontwikkelaar Van Wijnen.