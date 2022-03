Sloop Lambertuspassage in Hengelo ligt stil

Suzan van Suzan & Freek heeft keelontste­king: optreden bij Metropool in Hengelo gaat niet door

HENGELO - De show die het duo Suzan & Freek zou geven bij poppodium Metropool in Hengelo, is afgelast. Suzan heeft een flinke keelontsteking en kan niet optreden. ‘Met pijn in ons hart moeten we de shows vandaag en morgen in Hengelo & Den Haag verzetten’, schrijven ze op Instagram.

