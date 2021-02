‘Sneeuwpret’ zorgt voor problemen in Hengelo: man richt wapen op kinderen

Wonen in een huurhuis en eigenaar zijn van een woning, Hengelose raadsfrac­tie wil ophelde­ring

5 februari HENGELO - Wonen in een relatief goedkoop huurhuis van Welbions en tegelijk zelf eigenaar zijn van één of meerdere woningen. In Hengelo zou het gaan om vier corporatiebewoners die in totaal liefst 18 huizen bezitten. PvdA-gemeenteraadslid Imdat Yikilmaz snapt niet hoe dat mogelijk is. Hij heeft er schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B en W.