SP opent meldpunt voor Hengeloërs die ellende rond energierekening niet meer aankunnen

Op kerstavond laat Herman (71) uit Hengelo zijn vrouw alleen (en daar heeft hij een goede reden voor)

HENGELO - Hij kent ze, de mensen die aan hun rolstoel zijn gekluisterd. Die rond de kerstdagen naar een familielid willen of even naar het graf van een dierbare, maar die zelf geen vervoer hebben of kunnen worden gehaald en gebracht. Voor die mensen speelt Herman Bal (71) uit Hengelo graag taxichauffeur. Nu moet hij alleen nog aanmeldingen krijgen.

5 december