Sprankje hoop gloort voor de Hengelose familie Beernink: geluidsoverlast niet overal even goed gemeten

Politie staakt achtervol­ging op hoge snelheid door Hengelo en Oldenzaal: ‘Te gevaarlijk’

Om aan een arrestatie te ontkomen vluchtte een automobilist maandagochtend in Deurningen op hoge snelheid voor de politie. Zij gingen met drie auto’s achter de man aan. De vlucht leidde tot levensgevaarlijke situaties. Zo gevaarlijk dat de politie in Oldenzaal de achtervolging staakte. Het was onverantwoord.

28 februari