Sterre en Senna (16) uit Hengelo op jacht naar Europese titel op zand in Tsjechië

Bestuurder corporatie Welbions Hengelo: ‘Mensen laten ons gewoon niet binnen’

HENGELO - Rookmelders zijn verplicht met ingang van vrijdag 1 juli. Op elke verdieping en in ruimtes met vluchtroutes moet er één komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Woningcorporatie Welbions weet dat het lang niet overal lukt om melders te plaatsen. Want er zijn huurders die de deur niet opendoen.

29 juni