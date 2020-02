Stormloop op bioscoopkaartjes film Herman Finkers: ‘Het lijkt wel James Bond’

Dat de Hengelose en Almelose bioscopen al lang van tevoren begon met reserveringen voor de Twentstalige film, is volgens Vogelzang bijzonder. „Dat doen we normaal gesproken alleen bij een nieuwe Star Wars of James Bond. Maar bij deze film zagen we ook al dat de animo enorm was. De enige Nederlandse film waarmee de populariteit kan worden vergeleken is Gooische Vrouwen.”



Movie Unlimited heeft ook bioscopen en Zevenaar, maar ziet dat de interesse in de film in Twente het grootst is. „Een cast met onder meer Herman Finkers, Johanna ter Stege en Leonie ter Braak scoort de film ook landelijk bovengemiddeld. Maar gezien de Twentse oorsprong van de film is de vraag in die regio het grootst.”