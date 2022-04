Suggestieve politieverhoren zorgen voor vrijspraak van ‘Morto’ die Twentse vrouwen tot prostitutie dwong

Het fotoalbum van... Het fo­to-al­bum van kunstenaar Pier van Dijk uit Hengelo: ‘Ik ben ook ’n kwetterend vogeltje in klein vogelkooi­tje’

HENGELO - Iemands levensloop markeren aan de hand van vijf foto’s, dat doen we in deze serie. Vandaag kunstenaar Pier van Dijk (78). Hij plukte de foto’s zelf uit zijn gigantische collectie. Dat was geen eenvoudige opgave.

10 april