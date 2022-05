Sushi tussen de kersenbloesem: restaurant Golden Sakura in Hengelo houdt ‘grand opening’

HENGELO - Hengelo heeft er een sushirestaurant bij. Nadat de eerste gasten Golden Sakura tijdens een Japans diner ontdekten, is het donderdag tijd voor de officiële opening van de zaak met een ‘all you can eat’-formule.

In de afgelopen weken schoven gasten al aan in het restaurant, om tussen de kersenbloesem Japanse specialiteiten te nuttigen. Nu de zaak draait, is het tijd voor een officiële opening. Aanstaande donderdag (12 mei) kunnen belangstellenden de ‘grand opening’ van 16.00 tot 22.00 uur meemaken.

All you can eat

Wong Chung Fei en Yan Ming Hui zijn de eigenaren van de zaak aan de Marktstraat 9, die met een flinke verbouwing achter de rug onherkenbaar is. Het nieuwe restaurant werkt met een ‘all you can eat’-formule waarbij gasten binnen een tijdslimiet uitgebreid kunnen dineren. Op de kaart staan vanzelfsprekend verse sushi, maar ook vlees- vis- en groentegerechten van de grill, wok en teppanyaki.

