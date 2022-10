Taakstraf en geldboete geëist tegen Hengelose voor diefstal paard Talento

Onthaasten met een boek in de Hengelose basiliek

HENGELO - Bibliotheek Hengelo houdt zaterdag tussen 13.00 en 16.00 uur een Silent Reading Party in de Lambertusbasiliek. Een boek pakken in de kerkbanken en even loskomen van alles. Programmamaker Ingeborg Wind van de bibliotheek vertelt over het waarom.

21 oktober