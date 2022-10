Taakstraf en geldboete voor Hengelose wegens diefstal paard Talento

Henk Schuring, pionier van de Twentse kunst maar nu vergeten: ‘Ook onze tijd heeft voorbeel­den nodig’

HENGELO - Hij behoort tot de voorvechters van de moderne kunst in Twente. Henk Schuring uit Enschede koos als een van de eerste kunstenaars in de regio voor de abstractie. Maar 37 jaar na zijn dood in 1984 is hij zo goed als vergeten. „Ook onze tijd heeft voorbeelden nodig.”

21 oktober