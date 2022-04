Te druk en het helpt toch niet. Gelukkig hebben we ‘kroonjuweel’ Rian uit Hertme. Die doet het gewoon

Geen punt in paasweek­ein­de voor BWO

HAAKSBERGEN/HENGELO – BWO heeft een beroerd paasweekeinde achter de rug. De ploeg van trainer Geert Veldhuis hield geen enkel punt over aan de uitwedstrijden tegen ATC’65 en Bon Boys. Bij de stadsgenoot werd op Goede Vrijdag met 3-2 verloren. Bij Bon Boys volgde op tweede paasdag een 4-1 nederlaag. Daardoor is BWO naar de tiende plek gezakt in de tweede klasse J.

