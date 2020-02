Tikkeltje verslaafd aan Funda? Ingrid uit Hengelo loert de hele dag: ‘Heerlijk’

Zodra Ingrid (43) om zeven uur ‘s ochtends beneden komt, pakt ze haar iPad en opent de Funda-site. Op de trap heeft ze dan al haar nieuwsgierigheid moeten bedwingen. Welke huizen zouden er vandaag online gekomen zijn? De Hengelose heeft het - zoals we in Twente zeggen - zwoar te pakk’n. „Het is best erg gesteld met me. In Hengelo staan op dit moment 516 huizen te koop”, zo weet ze exact. “Die ken ik eigenlijk allemaal wel...”