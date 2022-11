Tulbandtikken symbool voor fel verzet tegen regime Iran; paar uit Hengelo steunt dappere vrouwen in de frontlinie

In Hengelo ondersteunen Mazdak Eskandargah (61) en zijn vrouw Pari Pourrajabi (57) de vrouwen die in Iran strijden om in vrijheid te kunnen leven. Bij elke demonstratie tegen het regime van onderdrukking zijn ze aanwezig. Deze zaterdag stonden ze op het Malieveld in Den Haag, drie weken geleden waren ze met 50.000 Iraniërs van over de hele wereld in Berlijn. Het was zo groot dat de tranen kwamen.