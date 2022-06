Twentse algenkweker Duplaco bezwijkt onder schuldenlast 4 miljoen euro

Hengelose Riet (86) gaat nog twee keer per week ‘even chloor snuiven’: ze stond aan de wieg van het Twentebad

HENGELO - Ze was de eerste chef van het Twentebad, vijftig jaar geleden. Nu zwemt Riet Vink (86) nog twee keer per week een kilometer ‘of meer’ in het haar zo vertrouwde bad. „Water is heilzaam.”

12 juni