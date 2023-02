Twentse prinsen tussen de paarden in Tubbergen: ‘Blij dat carnaval dit jaar weer voluit gevierd kan worden’

Tubbergen hoopt dat windturbi­nes het landschap niet hoeven aantasten, maar maakt er wel beleid op: ‘Anders raken we de regie kwijt’

TUBBERGEN - Wanneer er later dit jaar een besluit is genomen over de plaatsing van windmolens, duurt het nog jaren voor die daadwerkelijk in het landschap staan. Wethouder Martin Oude Avenhuis hoopt tegen beter weten in, dat in tussentijd alternatieven worden gevonden, waardoor de bouw van windmolens niet meer nodig is.

