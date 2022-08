Uitslaande brand in woning aan Twekkelerweg in Hengelo

Hengeloos bedrijf Galvano voorziet onderdelen van een deklaagje: ‘Onze producten gaan all over the world’

HENGELO - Accuklemmen, maar ook onderdelen voor Apache-helikopters, de F16-straaljagers en de Airbus, Galvano in Hengelo is specialist in het verzilveren, vernikkelen, verzinknikkelen of vertinnen van metalen onderdelen in welke vorm ook. „Wij maken niks zelf. Wij brengen een deklaagje aan, waarmee de eigenschap van een product wordt verbeterd."

22 augustus