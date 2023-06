Uitslaande woningbrand in Hengelo, brandweer haalt 1 persoon van balkon

FC Twente Voetbal­koor zingt mee op Hengeloos korenfesti­val Amusing: ‘We gaan voor de glimlach en het plezier’

De binnenstad van Hengelo wordt zaterdag gedomineerd door optredens van koren. Korenfestival Amusing is vaste prik op de culturele agenda. Het FC Twente Voetbalkoor is er ook weer bij. Voorzitter Lenneke Herben heeft zin in het evenement.