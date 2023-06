Uitslagen en verslagen nacompetitie amateurvoetbal (donderdag)

Werken in de textiel in Nordhorn was populair: ‘Ze betaalden beter dan ‘Enschede’

Zijn er nog mensen die kunnen vertellen over hun werk in ‘de textiel’ in Nordhorn in de jaren 50? Zo ja, dan is Stadtmuseum Nordhorn op zoek naar hen. Het museum wil over die bijzondere periode een boek en bijbehorende tentoonstelling maken en heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van Heemkunde Denekamp.