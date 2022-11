Uitstoot benzeen asfaltcentrale blijft binnen de perken: ‘speurneuzen’ snuffelen in Hengelose wijk

Asfaltproducent Asfaltcentrale Twente aan de Havenstraat lag al langere tijd onder een vergrootglas. Bij eerdere metingen was vastgesteld dat het bedrijf te veel benzeen uitstootte. De stof is kankerverwekkend. De overschrijding was voor de gemeente aanleiding om het bedrijf een last onder dwangsom op te leggen. Dit is het voornemen tot een bestuurlijke boete.