Van eiersalades maken tot wandelen, Hengeloër Bolhaar (83) doet het allemaal en krijgt Nijverbij

Mari (31) runde eigen salon in Oekraïne, nu werkt ze als kapster in Hengelo: ‘Voelt vertrouwd’

HENGELO - Het voelt onwerkelijk. Tot voor kort runde Marina Kashenko (31) haar eigen schoonheidssalon. Thuis, in het Oekraïense Romny. Nu is ze het nieuwe gezicht van Kapsalon Leus in Hengelo. Haar leven belandde in een rollercoaster toen ze halsoverkop met haar 7-jarige dochtertje het land ontvluchtte.

9 mei