Van Hengelose Revue tot onbeperkt bokbier drinken: 6 x weekendtips in Hengelo

indebuurt.nlEn zo zitten we alweer in het laatste weekend van januari. Wat heb jij op de planning staan voor de komende dagen? Je hoeft je niet te vervelen, want in Hengelo is weer genoeg te doen. Wat dacht je van de Hengelose Revue bezoeken of onbeperkt bokbiertjes drinken? Dit zijn onze weekendtips voor vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari.

Rondleiding door de Schouwburg

Dit weekend is het Nationaal Theaterweekend. Heel Nederland viert dan het theater met verschillende voorstellingen en rondleidingen. In hét theater van Hengelo, de Schouwburg, kun je ook een kijkje nemen achter de schermen. Je krijgt een presentatie én een rondleiding. Het is verstandig om je vooraf even aan te melden.

Hoe, wat en waar?

Zaterdag 28 januari in de Schouwburg Hengelo. Lijkt de rondleiding jou wel wat? Je kunt kiezen uit de volgende tijdstippen: 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. De rondleiding kost je niks. Wel wordt aangeraden om je vooraf aan te melden wegens het beperkt aantal plaatsen. Op de site van Schouwburg Hengelo kun je dat doen, je komt dan op een wachtlijst te staan.

Bokbier drinken

Lust jij wel een bokbiertje? Bij café het Uurwerk kun je zaterdag 28 januari onbeperkt bokbier drinken voor een (eenmalig) vaste prijs. Ook voor de niet-bokbierliefhebbers is er bier beschikbaar: de Disco DIPA en de Mango Tango.

Hoe, wat en waar?

Zaterdag 28 januari van 20.00 uur tot 00.00 uur. Voor 25 euro per persoon kun je onbeperkt bokbiertjes drinken. Je kunt online tickets halen en ook aan de bar.

Hengelose Revue

Dit weekend is het eerste weekend waarin de voorstelling Hengelose Revue speelt in de Schouwburg. Er staat een (komisch) toneelstuk klaar met muziek, zang en dans. “Een avond of middag ouderwets lachen zoals we bij de Hengelose Revue gewend zijn”, zo staat op de site van de Schouwburg.

Hoe, wat en waar?

Vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari in de Schouwburg. Vrijdag en zaterdag begint de voorstelling om 20.00 uur en op zondag om 14.00 uur. Voor een kaartje betaal je 18,50 euro. Op de site van de Schouwburg scoor je kaartjes.

Voorleesmiddag

In het kader van de Nationale Voorleesdagen organiseert dansschool PeuterPassie zaterdag 28 januari een voorleesmiddag voor kinderen van 0 tot en met 7 jaar. Dat is niet alleen een middag voor de kinderen waar ze alsmaar in de boeken zitten, er zijn ook andere leuke activiteiten zoals dansen en boekenleggers maken.

Hoe, wat en waar?

Zaterdag 28 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur. Leden van de dansschool betalen 6 euro en niet-leden 7,50 euro. Je kunt je kind aanmelden door te mailen naar info@peuterpassie.nl.

Pubquiz

Hoe goed is jouw algemene kennis? Of weet jij juist veel over muziek, films of sport? Test je kennis zondag 29 januari tijdens de Horeca pubquiz bij Good Fellows.

Hoe, wat en waar?

Zondag 29 januari bij Good Fellows. Het café opent om 19.30 uur en om 20.30 uur begint de quiz. Je kunt gratis deelnemen en hoeft je vooraf niet aan te melden. Neem je (slimme) broer, zus, vriend, vriendin, buurman en/of iemand anders mee want de teams worden gevormd vanaf minimaal twee personen.

Literatuur bij de Buur

Zondag treden theatermakers, dichters, schrijvers en muzikanten op verschillende locaties in de binnenstad van Hengelo op. Dit doen ze in huiskamers, waardoor ‘buren’ elkaar in een toegankelijke, intieme en persoonlijke sfeer kunnen leren kennen.

Hoe, wat en waar?

Zondag 29 januari op verschillende locaties in de binnenstad van Hengelo. Binnenstappen bij één tot alle woonkamers is gratis, maar vol is vol. Je kunt niet reserveren. Op de site van Uit in Hengelo vind je alle het programma met alle locaties.

