Vandaag kans op bewolkte dag in Hengelo

‘Enorme kick’ en ‘heel veel voldoening’: ontlading bij Twentse springrui­ter Greve na droomfina­le in Rotterdam

De Markelose springruiter Willem Greve stond al eens op de Olympische Spelen en heeft al aardig wat gewonnen. Maar zijn zege zondag in de Grote Prijs van het CHIO in Rotterdam was van de buitencategorie. „Dit is een klassieker in de springsport. Die winnen is gewoon fantastisch.”