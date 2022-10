Verdachte (21) van doodschieten Hengeloër Musa Ata bij drugsdeal beroept zich op noodweer

Leesplan Hengelose praktijk­school ’t Genseler: ‘Sommige leerlingen zijn nog nooit in een boekhandel geweest’

HENGELO - Voor veel jongeren is lezen niet bepaald een favoriete bezigheid. Laat staan het lezen van een boek. Bij praktijkschool ’t Genseler in Hengelo hopen ze dat met een boekenplan te veranderen. „Lezen is belangrijk, maar ook heel leuk.”

11:30