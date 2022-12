Verlengen Laan van Driene in Hengelo uit de mottenballen, want het wordt steeds meer filerijden in de stad

Wie nu over de Laan van Driene rijdt in de richting van het winkelcentrum, kan links af richting de Beethoventunnel of rechts naar het winkelcentrum. Het zou ideaal zijn als auto’s meteen rechtdoor kunnen, over een nieuwe (verlengde) Laan van Driene. Globaal loopt de route dan langs ’t Swafert, over de Zwavertsweg en door de weilanden, waarbij de nieuwe weg uitkomt op de Pentropsdijk/Oldenzaalsestraat.