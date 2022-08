Vermissing Tonny Duteweerd schokte Hengelo en Berflo Es in 1961: ‘Alle kinderen waren naar hem op zoek’

Augustus 1961. De bewoners van de Berflo Es zijn in alle staten. Want de kleine Tonny Duteweerd, bijna 3 jaar, is spoorloos. Alle kinderen uit de omgeving zoeken naar hun buurjongen, dagenlang. Jos Klaczynski, destijds 9 jaar, haalt de beelden zo weer terug. „Ik was erbij. We hebben overal gekeken, met tientallen kinderen. In het water, op andere plekken. Tot aan de Waarbeek toe. Tonny moest en zou gevonden worden. Maar hij bleef voor ons uit beeld.”