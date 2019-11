Verzet binnen CDA tegen nieuwe koers

As onbekende slachtof­fers uit concentra­tie­kamp in urn Hengeloos oorlogsmo­nu­ment gemetseld

9:40 HENGELO - In het Hengelose oorlogsmonument is een urn gemetseld met de as van onbekende slachtoffers uit concentratiekamp Neuengamme. De urn is het symbool van de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog. Maar ook verbonden met een somber familierelaas. En er zijn nog vele vragen.