Verzet tegen mogelijke sluiting Hengelose spoedpost huisartsen

De huisartsenpost helpt patiënten na 23.00 uur. Het gaat om consulten die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Het gaat niet om de levensbedreigende 112-zaken. De HZT onderzoekt of sluiting van de post haalbaar is per juli 2023. Ze doet dit om de hoge werkdruk terug te dringen. Als het doorgaat zijn patiënten uit Hengelo en wijde omgeving na 23.00 uur aangewezen op de huisartsenposten Enschede en Almelo.

We zijn overvallen

Wethouder Luttinkhuis (PvdA): „We zijn overvallen door dit onderzoek. We gaan onze stinkende best doen als college om eventuele sluiting af te wenden. We gaan het onderzoek niet afwachten maar nemen de vlucht naar voren en met alle betrokkenen in gesprek. Want sluiting raakt heel veel meer mensen dan alleen in Hengelo. Voor heel Midden Twente moet er goed bereikbare huisartsenzorg zijn. Overdag en ‘s nachts.” De wethouder wil met omringende gemeenten in gesprek om een oplossing te zoeken.