Vier mannen, drie akkoorden en de waarheid: Come Together part II in Hengelo

Bert Otten, Gerard ter Hedde, André Vis en Theo Hakkert raken niet uitgepraat over Bob Dylan, The Rolling Stones en The Beatles. Dus is er op 12 mei een Come Together part II in het voorcafé van Metropool Hengelo. In een ouwe-jongens-krentenbroodsetting, met publiek op barkrukken aan hoge stamtafels, overtroeven de ‘verbale verplassers’ elkaar met rake columns, smeuïge anekdotes en scheurkalenderfeitjes. Hun encyclopedische kennis van His Bobness, The Greatest Rock & Roll Band in the World en The Fab Four hebben ze vervat in een pittige pubquiz.