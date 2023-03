Viskramen onder het roofbar-terras, wil Hengelo niet te veel tegelijk?

Nu de hekken rondom de voormalige huiskamer van de stad wijken, wordt langzaam duidelijk of de nieuwe werkelijkheid een beetje past bij de mooie plaatjes vooraf. Bij de vorige herinrichting van de Markt was dat bepaald niet het geval. Maar ik moet zeggen: het ziet er echt veelbelovend uit.

Nog een paar nachtjes slapen

Ik kan niet wachten tot we meer mogen zien. Nog een paar nachtjes slapen. Woensdag 15 maart keert de warenmarkt terug en wordt het grootste deel van het plein voor iedereen toegankelijk. Alleen komen we nog niet te weten wat een rooftopbar nu eigenlijk is. Die blijft nog even in de steigers.