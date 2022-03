Voltijd onderwijs voor hoogbegaafden verdwijnt in Twente, ouders maken zich ernstig zorgen: ‘Intelligentie niet altijd een voordeel’

Ze zijn met z’n vieren bij Prinsen in Hengelo. Vader Alexandre en moeder Naomi zijn hoogbegaafd. Net als hun 9-jarige dochter en hun zoontje van 5. De kinderen gaan naar ’t Schöppert in Hengelo. Het is de enige basisschool in Twente waar leerlingen hoogbegaafdheidsonderwijs kunnen volgen. Naomi Prinsen: „Ik weet nog wat onze dochter zei toen ze in de eerste week in de hoogbegaafdheidsklas thuiskwam: ‘Mama, wat is dit fijn. Ik kan gewoon mezelf zijn’.”