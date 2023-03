Vondst wapenonderdelen en munitie in Hengelo: Welbions wil af van huurovereenkomst

Dankzij het Koekgait­pad geen woningen maar kikkers, bijen en ooievaars in Beekdal van Markelo

Of de kelders ooit kurkdroog worden, wagen ze te betwijfelen. Bewoners aan de A. ten Hovenstraat nemen het ongemak echter voor lief. Het had immers veel beroerder gekund als er nieuwbouw was gerealiseerd op dit stuk groen aan de overkant van hun woningen. Buren en betrokkenen kwamen zaterdag bij elkaar om het Koekgaitpad in het Markelose Beekdal officieel in gebruik te nemen.