Voor eens en voor altijd: is het nou Funda of Foenda?

Het blijft lastig: spreek je de naam van die huizenapp nu hardop uit als Fun-da of Foen-da? Het antwoord daarop maakte de marktplaats voor koophuizen jaren geleden al bekend in een korte tv-commercial...

Wij doken deze week in de wereld van Funda, en gingen op bezoek bij Ingrid (43) in Hengelo. Zij kampt met een Funda-verslaving: elke ochtend start ze haar dag met de nieuwste huizen terwijl ze helemaal niet op zoek is.

In de Funda-wereld zijn twee kampen: zij die Fun-da zeggen en zij die het Foen-da noemen. Dat weet de ontwikkelaar zelf ook, zo verscheen er in 2005 al kortstondig een tv-commercial op de buis over die vraag. Het antwoord? De enige juiste uitspraak is Funda, met de uh dus in plaats van de oe. Funda is namelijk afgeleid van het Latijnse fundum, dat zoveel als ‘landgoed’ betekent.

Een ander veelvoorkomend misverstand is dat de app vooral gebruikt wordt door vrouwen. Uit statistieken blijkt dat 49 procent van de gebruikers van het mannelijker geslacht is. De vrouwen zijn dus maar krap in de meerderheid (51 procent).