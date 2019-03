Vrijspraak dreigt in zaak gewelddadige dood Xaja (1) uit Hengelo

Vrijspraak in de wetenschap dat één van de twee Xaja om het leven heeft gebracht. Dat is de mogelijke uitkomst van de strafzaak tegen moeder Sarinda van E. (23) en haar partner Maick S. (33). Dat scenario hield de rechtbank maandag de ontkennende verdachten voor.

In Almelo begon maandag de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de moeder en haar toenmalige partner voor de gruwelijke mishandeling van Xaja met haar dood tot gevolg. Het meisje stierf 12 oktober 2017. Zij zat onder de blauwe plekken, had talrijke inwendige letsels en in haar bloed bevond zich een grote concentratie amfetamines.

In een zeer emotionele zitting bleven beide verdachten ontkennen dat ze verantwoordelijk zijn voor de dood van Xaja. Voor de rechtbank is echter één ding zeker: het is uitgesloten dat een onbekende derde persoon het gedaan kan hebben. Niemand anders was die laatste nacht en volgende ochtend bij haar. Een van de twee moet de dader zijn, óf beide moeten erbij zijn betrokken.

Scooterdrama Nijmegen

Rechtbankpresident Sandra Huisman verwees naar de vrijspraak in het zogenoemde scooterdrama in Nijmegen. Het gerechtshof in Arnhem sprak beide verdachten vrij van doodslag. Op de vlucht voor de politie botsten de toen 20-jarige Mohamed el G. en de 18-jarige Mohamed S. in januari 2010 op een voetganger, die daardoor overleed. Forensisch deskundigen konden niet achterhalen wie van de twee de scooter bestuurde, en dat is nodig voor een veroordeling.

Huisman vroeg de verdachten of ze zich realiseerden wat een dergelijk scenario voor de nabestaanden betekent. Het leidde er niet toe dat ze spraakzamer werden. Voor de biologische vader van Xaja, die zijn kindje sinds de scheiding nog maar enkele dagen per week zag en die voor Maick S. waarschuwde, is duidelijk dat alleen hij het kan hebben gedaan. Hij zwoer in zijn slachtofferverklaring wraak te zullen nemen.

Wisselende verklaringen

De rechters constateerden dat Maick S. tal van wisselende verklaringen had afgelegd. Hij was ’s nachts in de weer geweest met een zakje waarin amfetamine had gezeten en dat hij kwijt moest. Maick S. heeft drie verschillende mensen naderhand verteld dat hij een alibi heeft. Diverse getuigen hebben hem na Xaja’s dood horen zeggen dat hij het zo niet had bedoeld. Volgens hem heeft dat betrekking op het mislukken van de reanimatie. „En misschien had ik eerder 112 moeten bellen.”