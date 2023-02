Vroeg overleden tweeling Sarah en Catharina voorgoed samen met hun opa Jaap in Hengelo: ‘De kinderarts zei: Kijk eens hoe mooi ze zijn’

Basketbal: Amical wint weer eens uitwed­strijd; ruime zege bij Trajanum

Met een duidelijke zege bij Trajanum heeft Amical weer even afscheid genomen van het uitsyndroom. Het was pas de derde zege buitenshuis dit seizoen van de Enschedese ploeg. Amical was de enige regionale club die dit carnavalsweekend in actie kwam.