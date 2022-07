Vrouw raakt gewond nadat ze tegen busje en stapel stenen botst in Hengelo

Marathon­schaat­ser Mart Bruggink houdt ervan om zich in de zomer ‘binnenste­bui­ten te keren’ voor het schaatssei­zoen

DEURNINGEN - Waar het gros van de deelnemers aan de Run Bike Run in Deurningen meedoet ‘voor de fun’, staat Mart Bruggink er met een ander doel aan de start. De oud-Nederlands kampioen marathonschaatsen gebruikt de wedstrijd in de brandende zon om in de ijskoude wintermaanden zijn concurrentie op het ijs pijn te kunnen doen.

26 juni