Vuurwerkknal op galerij met grote gevolgen: Hengeloër moet zijn huis uit

Omgangsre­ge­ling voor huisdieren in Twente populair na echtschei­ding: ‘Hond verhuist met de kinderen mee’

Het zorgt voor conflicten en leidt soms zelfs tot rechtszaken: wie mag het huisdier houden na een echtscheiding? Een omgangsregeling is in Twente populair. Al wordt een proces niet altijd voorkomen, tot ongenoegen van rechters. „Dit valt in de categorie: ‘regel het zelf’.”