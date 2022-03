Wat bewoners van buurten in Woolde willen: een gemeente Hengelo die hen ziet staan

Ad van der Minnen roemt de ‘naberschap’ in Weidedorp. Uitgesproken op zijn Haags. Want daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Noaberschop dus. „De mensen zijn hier sociaal, gemoedelijk. In Den Haag woonde ik in een hofje, waar het ieder voor zich was. Hier is dat totaal anders. In Weidedorp trekken de mensen naar elkaar toe.”