Waterhoentje is uitgebroed; reconstructie Berflobeek Hengelo begonnen

600(!) kilo beendruk­ken is voor bodybuil­der Murat uit Hengelo geen probleem: ‘Mijn spiegel­beeld is mijn grootste concurrent’

240 kilo squatten, 185 kilo bankdrukken, 600 kilo beendrukken: voor de Hengeloër Murat Kandemir (32) - bekend als The Muscle Machine - is het een dagelijkse work-out. Zes dagen per week is hij in de sportschool te vinden. Daarnaast runt hij zijn online supplementenwinkel: „Er is veel concurrentie, maar ik ben mijn eigen reclamebord”, zegt Kandemir.