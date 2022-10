Waterorgel Hengelo komt weekje in actie: iedere dag shows bij Bataafse Kamp

HENGELO - De Hengelose Stichting Waterorgel heeft deze week uitgeroepen tot ‘Week van het Waterorgel’. Dagelijks zijn er van zondag 9 tot en met vrijdag 14 oktober shows in de vijver van het plantsoen voor de Bataafse Kamp. Want er is tijdelijk stroom beschikbaar via een aggregaat.

Een permanente stroomvoorziening voor de muziek-, licht- en watershows ontbreekt in elk geval tot begin 2024, wanneer de appartementen in de vroegere school worden opgeleverd. De elektriciteit wordt dan via het complex geleverd. „We kunnen helaas nog niet van optimale omstandigheden spreken om het waterorgel een permanente plek op de Hengelose activiteitenkalender te geven”, aldus voorzitter Benno Goosen.

Regelmatig water aanvoeren

Een ander probleem is het op niveau houden van het waterpeil van de vijver. Dat is óók afhankelijk van de oplevering van het verbouwde schoolcomplex, want de afvoer van het regenwater verloopt dan via de vijver. Tot die tijd zal er regelmatig water aangevoerd moeten worden: dat is in de afgelopen maanden al vaker gebeurd.

Om het orgel toch in beeld te houden, heeft de stichting de Week van het Waterorgel georganiseerd, met dagelijks twee verschillende shows. De ‘Gi Ga Groenshow’ is dagelijks te zien en sluit aan bij het kinderboekenweekfestival. De show duurt twintig minuten en is vanaf maandag tot en met vrijdag om 19.00 en 20.00 uur ’s avonds te zien, met om 20.30 de openingsshow van 1 mei.

Op de eerste dag, zondag 9 oktober, pakt de stichting extra stevig uit met de Gi Ga Groenshow om 16.00, 17.00, 19.00, 20.00 en 21.00 uur. De volgende shows staan in december op de agenda, in de week voor kerst.