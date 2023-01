Waterstof in zoutcavernes betekent nieuwe markt voor HP Valves uit Hengelo

Onbegrip bij FC Twente over afgekeurde goal: ‘Eigenlijk winnen we hier met 3-2’

ARNHEM - Het lijnenspel van de VAR zorgde woensdagavond voor veel discussie en commotie bij het duel tussen Vitesse en FC Twente. De Enschedeërs leken in de blessuretijd de zege te stelen in Arnhem, maar volgens de arbitrage stond Ricky van Wolfswinkel buitenspel. Dat was op de tv-beelden niet te zien.

9:30