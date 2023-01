Weduwe uit Goor wacht al drie jaar op strafzaak tegen Eternit: ‘Dit doet zo’n pijn’

ONTDEKT OP GOOGLE Jacomijn uit Borne geeft afgedankte planten een tweede leven in haar schuur: ‘Ik zie ze weer opbloeien!’

BORNE - De groencontainer in? Welnee, Jacomijn Prinsen lapt afgedankte planten op en gunt ze een tweede leven. Ze heeft aan de Rogge in Borne een plantenasiel in haar schuur. „Ik zie ze hier opbloeien.”

19 januari