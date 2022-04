Weer problemen met afvalwaterinjectie in Twente: injectieput NAM afgesloten

In 2011 is de NAM begonnen met het injecteren van lichtvervuild proceswater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. Via injectieputten wordt dit afvalwater in de diepe bodem van Noordoost-Twente gebracht. Een kilometer onder de grond.

Na tal van problemen werden er de afgelopen jaren steeds meer putten door de NAM gesloten. Vier injectieputten in het gasveld bij Rossum-Weerselo bleven over. In het voorjaar van 2021 werd bekend dat één van de injectieputten was gescheurd. Iets waar de NAM al in 2017 van op de hoogte was. De gescheurde put, en de injectieput die daar dicht in de buurt ligt, werden afgesloten. Ook kwamen er vervolgonderzoeken bij de overige putten.

Extra problemen

Nu blijkt zijn ook bij één van de overige putten problemen geconstateerd. Ook deze put is door de toezichthouder buitenwerking gesteld. De ROW4, was na de problemen bij de andere putten de belangrijkste bron.

Sinds december 2021 ligt de volledige injectie van afvalwater in Twente stil. De NAM bleek jarenlang de maximale vergunningswaarden voor de giftige stoffen tolueen en koolstofdioxide overschreden en heeft daarna zelf de injectie stilgelegd.

Een externe en onafhankelijke expert is aangesteld om te beoordelen of injectie van afvalwater in Twente nog veilig is. Als dat zo is, kan er nog maar één injectieput gebruikt worden. Het verzet in de regio en politiek Den Haag groeit.