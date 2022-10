Weer taakstraf voor notoire Hengelose drankrijder; celstraf moet stok achter de deur zijn

column Was Deniz geen schrijver geworden, dan had hij kok willen zijn: Hoe heerlijk is het om dingen te maken die verdwijnen

Schrijver Deniz Kuypers maakt in San Francisco voor zijn kinderen bloemkool. Het doet hem denken aan de maaltijden die zijn moeder kookte in Hengelo, de stad waar hij geboren en getogen is. Hij leert zijn Amerikaanse kinderen Nederlands en negeert hun smeekbede voor pizza.

