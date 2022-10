Welbions voegt 34 huurwoningen toe aan binnenstad Hengelo: ‘Commerciële partijen rekenen zo 1250 euro voor zo’n woning’

Marloes en Bas uit Hengelo zijn ‘beetje heel erg fanatiek’ met Too Good to Go: ‘Kochten al meer dan 500 boxen’

HENGELO - Ze hebben een hekel aan voedselverspilling, maar houden wel van verrassingen: voor Marloes en Bas Assink uit Hengelo is voedselbesparingsapp Too Good to Go daarom dé uitkomst. Het stel scoorde er al ruim vijfhonderd verrassingsboxen, en bespaarde er flink mee. „Soms voelt het net alsof je iets gewonnen hebt.”

12 oktober