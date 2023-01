Wie heeft er persoonlijke herinneringen aan het Hengelose Tuindorpbad?

Na een nieuwjaars­nacht flink slepp’n is het plein in Markelo weer bezem­schoon

MARKELO - Alleen de Rietveldstoel staat er nog. Die is te groot en wordt donderdag met groot materieel weer op z’n plek gezet. Maar verder hebben vier werklieden van Gildebor woensdag in alle vroegte het plein voor Het Beaufort weer bezemschoon afgeleverd. Een hele prestatie gezien de troep die er in de nieuwjaarsnacht is gedumpt.

