Wie in een flat woont, kan groenafval nauwelijks scheiden. Maar in Hengelo komt daar verandering in

Hengelose journalis­te Frederike Geerdink opgepakt in Irak bij grens met Noord­oost-Sy­rië

ERBIL - De uit Hengelo afkomstige journaliste Frederike Geerdink (52) is woensdagavond opgepakt in de Koerdische regio in Irak. Dat gebeurde toen ze de grens met Noordoost-Syrië wilde passeren. Ze meldde haar aanhouding zelf op Twitter.

14 juli