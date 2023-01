Wijkcomité in de bres voor behoud van De Lemerij: ‘Als Bornse, Hengelose én Twentse samenleving moeten we hier trots op zijn!’

BORNE/HENGELO - Stichting wijkcomité Wensink-Zuid wil dat de boerderij De Lemerij en het bijbehorende erf de status van officieel monument krijgt, met waarborgen voor instandhouding en onderhoud. Een brief met dat verzoek heeft het comité naar het colleges van B en W en de gemeenteraden van Borne en Hengelo gestuurd.

Boerderij De Lemerij staat op een kavel in het midden van bedrijventerrein Westermaat De Veldkamp, op de grens van Hengelo en Borne. Formeel is Borne eigenaar, daar staat de boerderij ook op de gemeentelijke monumentenlijst. Maar Hengelo is eigenaar van de grond. En die grond moet worden verkocht.

0 euro

De Lemerij heeft een WOZ-waarde van 677.000 euro, maar is in opdracht van Borne en Hengelo opnieuw getaxeerd. Die taxatie komt nu uit op 0 euro. En dat geldt ook voor het naburige huis aan de Burenweg 72. Bovendien is de grondprijs aanzienlijk verlaagd. Zo hopen beide gemeenten dat projectontwikkelaars sneller toehappen.

Quote Het is ook een soort voorpost van Landgoed Twickel. Arie de Graaf, Stichting Wijkcomité Wensink Zuid

Maar hoe moet het dan verder met de monumentale boerderij, die langzamerhand ingesloten raakt door allerlei bedrijven? Voor de Stichting Wijkcomité Wensink Zuid is het duidelijk. Die wil dat de boerderij en het erf opknappen en behouden voor de toekomst.

Dozenlandschap

„Voor passanten en recreanten - die ook gebruik maken van De Veldkamp - is dit een waardevolle plek, een mooi historisch baken, herinnering aan het agrarisch verleden van een nu wat desolaat dozenlandschap”, schrijft Arie de Graaf namens de Stichting Wijkcomité Wensink Zuid aan de gemeentebesturen. „Het is ook een soort voorpost van Landgoed Twickel. Hier moeten we als Bornse, Hengelose en zelfs als Twentse samenleving zuinig op zijn!”