Winkelketen C&A houdt focus op Hengelo: ‘Ze hebben zich weer bij ons gemeld’

C&A heeft nog wel vestigingen in Enschede en Almelo. Woordvoerster Sara Thys, external affairs manager in de Benelux van C&A reageert per mail in reactie op vragen van deze krant. ‘Hengelo wordt meegenomen in de evaluaties, maar jammer genoeg kan ik vandaag geen plannen bevestigen omtrent een winkelopening in deze regio’.