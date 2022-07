Woning bij wooncomplex ‘t Swafert in Hengelo volledig uitgebrand: één persoon naar ziekenhuis

Het lijkt erop dat een bermbrand is overgeslagen op één van de woningen van het wooncomplex. Er kwam veel rook bij de brand vrij. Brandweerlieden hebben de brand inmiddels onder controle. Van de woning zelf is niets meer over. Ook een naastgelegen woning heeft rook- en roetschade opgelopen.



De brandweer laat weten dat er één persoon gewond is geraakt. De persoon in kwestie heeft brandwonden opgelopen en is overgebracht naar het ziekenhuis. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter is geannuleerd en maakte halverwege de vlucht rechtsomkeert.